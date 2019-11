Infortunio Alex Sandro, ko in nazionale per il terzino

Infortunio Alex Sandro in nazionale, il terzino della Juventus rimarrà in Brasile con la squadra verdeoro. Da Torino c’è preoccupazione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport il calciatore avrebbe accusato un problema muscolare nella sfida contro l’Argentina. Nonostante rimarrà ancora in nazionale con i suoi compagni dal ritiro della squadra carioca è stato sottolineato che non sarà in campo nella sfida contro la Crea del Sud.

L’infortunio Alex Sandro preoccupa la Juventus che di fatto non ha un terzino di ruolo per sostituirlo. Infatti il ragazzo al momento può essere rimpiazzato solo da Mattia De Sciglio adattato in quel ruolo. Ricordiamo che quando questi era infortunato Maurizio Sarri in quel ruolo ha deciso di far giocare Blaise Matuidi.

