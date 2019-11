Infortunio Pjanic, c’è cauto ottimismo per le condizioni del bosniaco

Infortunio Pjanic: filtra un leggero ottimismo sulle condizioni del centrocampista della Juventus, infortunatosi con la sua Nazionale.

Una tegola vera e propria per la Juventus quanto accaduto a Miralem Pjanic durante Bosnia Italia. Il centrocampista dei bianconeri è infatti stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema all’adduttore. Ma, secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, le sue condizioni sarebbero meno gravi del previsto.

Infortunio Pjanic, cauto ottimismo in casa Juventus

Le condizioni di Pjanic saranno costantemente monitorate e valutate dallo staff medico. Ed è proprio per questo che il centrocampista ha deciso di tornare subito a Torino, rinunciando all’impegno con il Liechtenstein. Il giocatore resterà a riposo per vedere l’evoluzione dell’infortunio. Difficilmente il bosniaco scenderà in campo nella sfida di sabato contro l’Atalanta.

Maurizio Sarri non ha alcuna intenzione di rischiare e di forzare i tempi. Un’eventuale ricaduta infatti potrebbe complicare e non poco le cose. Pjanic però potrebbe tornare a disposizione già per il match di Champions contro l’Atletico Madrid, in programma martedì alle ore 21 e decisivo per il primo posto nel girone. Insomma, l’allarma sembrerebbe essere parzialmente rientrato. Ma contro gli uomini di Gasperini la Juventus dovrà fare a meno del suo regista titolare.

