Calciomercato Juventus, per la difesa spunta Smalling

La Juventus, viste le possibili cessioni, pensa anche a un innesto ne reparto arretrato. Un nome a sorpresa potrebbe essere quello di Smalling.

Gennaio sarà il mese in cui riaprirà il mercato. In casa Juventus potrebbero esserci delle sorprese. Un reparto attenzionato potrebbe essere la difesa. Gli occhi sono puntati in primis sul futuro di Merith Demiral e Daniele Rugani. I due, poco utilizzati in questa prima parte di stagione da Maurizio Sarri, potrebbero andar via nel mercato di gennaio. E, in caso di doppia cessione, i bianconeri potrebbero pensare a un innesto.

Calciomercato Juventus, si pensa a Smalling

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Il Corriere della Sera’, un nome che sarebbe finito sul taccuino della società bianconera sarebbe quello di Chris Smalling. Il centrale, che si sta facendo valere con la maglia della Roma, potrebbe essere un acquisto di esperienza, personalità e qualità.

L’interesse della Juventus potrebbe essere legato a doppio filo a un riscatto fissato a 18 milioni di euro. Vista la cifra richiesta dal Manchester United, difficilmente i giallorossi confermeranno l’inglese anche per la prossima stagione. Ed è per questo che i bianconeri potrebbe cercare l’assalto già a gennaio. Occhio però all’Inter, anch’essa interessata a Smalling.

