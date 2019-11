Calciomercato Juventus, per Marcos Alonso c’è la concorrenza dell’Inter

Marcos Alonso continua a essere nel mirino della Juventus. I bianconeri devono però fare i conti con la concorrenza dell’Inter.

A.A.A. cercasi terzino sinistro. Potrebbe essere questo l’annuncio idealmente appeso a casa Juventus. Infatti, visto l’infortunio di Alex Sandro, i bianconeri non hanno alcun ricambio a disposizione per quella zona del campo e potrebbero essere costretti a cercarlo sul mercato.

Calciomercato Juventus, occhi su Marcos Alonso

Un nome che è da tempo sul taccuino della società piemontese sarebbe quello di Marcos Alonso. Lo spagnolo sarebbe, secondo quanto riportato e rivelato da ‘Il Corriere della Sera’, in uscita dal Chelsea, in quanto il tecnico degli inglesi Frankie Lampard non lo considera un titolare inamovibile. L’ex Fiorentina sarebbe stato suggerito alla dirigenza della Juventus direttamente da Maurizio Sarri, che l’ha allenato nella sua esperienza ai londinesi della scorsa stagione.

Insomma, la Vecchia Signora avrebbe individuato il profilo giusto per rinforzarsi sulla fascia sinistra. Ci sarebbero però da fare i conti con la concorrenza dell’Inter, anch’essa interessata al terzino. Insomma, un altro derby d’ Italia sembra potrebbe avvenire nel mercato di gennaio. La Juventus spera di riuscirla a spuntare, consegnando così al suo allenatore un innesto di indiscutibile valore e utilità.

