Emre Can è pronto a dire addio alla Juventus e la conferma arriva direttamente dal centrocampista classe 1994 ex Liverpool: il suo futuro.

Sembra delinearsi sempre di più il futuro di Emre Can che sarà necessariamente lontano dalla Juventus. Il centrocampista classe 1994, arrivato due stagioni fa a parametro zero dopo aver concluso il suo contratto con il Liverpool, ha parlato a Kicker, uno dei più importanti magazine della Germania, svelando quale sarà probabilmente il suo futuro: sarà lontano da Torino.

Emre Can lascia la Juventus: il calciatore conferma

Il giocatore ha infatti dichiarato, commettendo un errore in realtà, che non ha giocato nemmeno una gara da quando è iniziata la stagione. Questo fatto, tuttavia, non è corretto dal momento che è partito dal primo minuto contro il Lecce.

In ogni caso lo spazio trovato dal nazionale tedesco è davvero pochissimo ma ciò nonostante non si vuole abbattere psicologicamente a tal punto che ha svelato di andare in palestra sempre prima o dopo gli allenamenti e di prendere parte a sessioni extra allenamento per farsi trovare pronto per la Juventus o per la prossima squadra che arriverà.

Già, perchè su di lui Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono sempre vigili, ma il mediano glissa dicendo che in questo mondo possono accadere moltissime cose: le variabili in gioco sono infinite.

