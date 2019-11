Guardiola alla Juventus? Parla l’agente

Si è tornato di parlare di Pep Guardiola alla Juventus, una possibilità che era stata molto concreta in estate prima della firma di Maurizio Sarri coi bianconeri.

Josep Maria Orobitg, agente del tecnico catalano, ha parlato come riportato da SportMediaset: “Nel calcio niente è certo. Sta bene al Manchester City e anche a Manchester come città. Ha un contratto fino al giugno del 2021. Nessuno mi ha contattato per chiedermi delle informazioni su di lui“.

Leggi anche —> Emre Can prossimo alla cessione

Guardiola alla Juventus? Il malcontento del mister

Nelle ultime settimane si è riparlato di Guardiola alla Juventus. Il tecnico catalano è sembrato scosso dal momento, almeno secondo la stampa perché lui non ha mai proferito niente in merito. Fatto sta che sono diverse le squadre che farebbero ponti pur di averlo con loro.

In testa c’è il Bayern Monaco che dopo il suo addio non ha mai più trovato una quadratura del cerchio. Attenzione però perché diversi giornalisti hanno parlato di Juventus come club naturale dove il tecnico potrebbe finire in futuro. Questo anche perché completerebbe il giro dei migliori campionati Europei dopo Liga, Bundesliga e Premier League.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK