Infortunio Alex Sandro, la Juventus ora è preoccupata

L’infortunio Alex Sandro preoccupa la Juventus che continua a monitorare la situazione. Il terzino ex Porto però rimarrà in ritiro con il Porto.

Il calciatore brasiliano ha riportato un problema muscolare durante la gara contro l’Argentina. Al momento non è chiara l’entità del suo problema fisico, ma la preoccupazione è che possa saltare anche due o tre partite. Un problema considerando che in rosa non c’è un altro terzino sinistro di ruolo anche se Mattia De Sciglio può ricoprire quel ruolo dignitosamente.

Infortunio Alex Sandro, idea Matuidi ma…

L’infortunio Alex Sandro priverà Maurizio Sarri del suo unico terzino di ruolo sulla corsia mancina. In passato il mister aveva ovviato al problema adattando, con ottimi risultati, al ruolo Blaise Matuidi. Il francese però è infortunato, un problema da non sottovalutare quello al costato che lo ha costretto a uscire nella sfida contro il Milan della settimana scorsa.

La sensazione è che la Juventus sarà costretta a cambiare qualcosa dietro e che Sarri dovrà inventarsi qualcosa. Considerando il momento d’oro di Cuadrado, potrebbero slittare a sinistra Danilo o De Sciglio. Ma attenzione a Federico Bernardeschi che quel ruolo l’ha fatto anche se come esterno del 3-5-2 con Massimiliano Allegri. Sembra dunque impossibile pensare che la Juventus trovi delle difficoltà considerando che le alternative anche se non pure ci sono in rosa.

A gennaio si torna sul mercato

Nel calciomercato di gennaio a Juventus potrebbe tornare a pensare a un’alternativa di Alex Sandro. Si è parlato del possibile ritorno di Luca Pellegrini dal prestito al Cagliari, ma il terzino ha bisogno di giocare. Non è da escludere che si possa puntare Alessandro Florenzi, finito ai margini della Roma e giocatore che piace molto a Sarri anche se più abituato a giocare a destra. Non si deve dimenticare poi il nome di Hysaj ai limiti del Napoli e pupillo proprio di Sarri.

