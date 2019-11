Italia Armenia probabili formazioni, Mancini sorprende!

Roberto Mancini sorprende tutti con le sue scelte in vista della gara valida per le qualificazioni a Euro 2020. Il tecnico ha deciso di rivoluzionare la squadra dando spazio a molti giovani. Tra questi non si può parlare che soprattutto di Sandro Tonali, centrocampista che col Brescia sta facendo cose importanti.

Ecco le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Tonali, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Chiesa. CT Mancini.

ARMENIA (5-4-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyan, Calisir, Haroyan, Hovhannisyan; Barseghyan, Grigoryan, Yedigaryan, Vardanyan; Karapetyan. CT Khashmanyan.

Arbitro: Tiago Martins (Portogallo).

