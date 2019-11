Pagelle Italia Armenia, tutti i voti del match

Pagelle Italia Armenia: ecco tutti i voti del match disputatosi in quel di Palermo. Tante note positive tra gli azzurri di Mancini.

Oggi, in quel di Palermo, è andata in scena Italia Armenia, sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Gli azzurri di Mancini, già qualificati, cercavano un’altra vittoria per confermare il trend positivo. Gli ospiti invece giocavano per l’onore e per ottenere un risultato di prestigio. Ecco le pagelle del match:

Sirigu 6

Di Lorenzo 6,5

Bonucci 6

Romagnoli 6,5

Biraghi 6

Tonali 6,5

Jorginho 7

Barella 7

(46′ Orsolini 6,5)

Zaniolo 7

Immobile 8

Chiesa 7

Pagelle Italia Armenia, i top e i flop del match

Pagelle Italia Armenia ci portano ad analizzare le prestazioni di alcuni singoli. Gli occhi erano soprattutto sull’attacco e su un Ciro Immobile che doveva confermare con la maglia della Nazionale il suo grande momento di forma. Fari accesi anche su Chiesa e Zaniolo, da cui ci si aspettava una grande prestazione e qualche conferma in più.

Conferme che ci si aspettava persino da alcuni centrocampisti, come Jorginho e Barella. La sfida odierna ha rappresentato la grande opportunità per Tonali. Il giovane giocatore del Brescia dovrà dimostrare quella qualità e quella personalità messe in mostra in Serie A. D’altronde Mancini si aspettava tanto da lui, ma in generale da un Italia che viaggia a piccoli passi verso il prossimo Europeo, che dovrà essere la competizione della riscossa.

