Pogba alla Juventus ora c’è più di un indizio ad aprire questa possibilità. Il calciatore francese è sempre più vicino a un ritorno in bianconero a Torino.

Ad alimentare la fantasia dei tifosi c’è quello che viene considerato un vero e proprio indizio, cioè una foto che lo ritrae insieme a Juan Cuadrado. I due si sono rincontrati negli Stati Uniti per una gara di beneficienza e la vespa ha documentato tutto su Instagram, sottolineando: “Che bello rivederti panita mio!”.

Pogba alla Juventus, ora c’è l’indizio!

Pogba alla Juventus ha lasciato un ricordo incredibile. I suoi ex compagni lo sentono costantemente e gli vogliono un gran bene. Non è questa la prima manifestazione di affetto infatti che arriva da Torino per il centrocampista.

Tra gli altri che lo vorrebbero a Torino c’è anche Blaise Matuidi che con il centrocampista del Manchester United ha condiviso lo spogliatoio della Francia nella cavalcata verso la vittoria del Mondiale 2018.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK