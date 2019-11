Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: tentazione americana per il croato

Mario Mandzukic ormai è un vero e proprio esubero in casa Juventus. Quale sarà il futuro dell’attaccante croato? Gennaio sarà decisivo.

Il futuro di Mario Mandzukic sarà con tutta probabilità deciso nel mese di gennaio, quando il mercato riaprirà i battenti. Tante le concorrenti per l’attaccante croato, tra cui il Manchester United, alla ricerca di un innesto per il reparto offensivo.

Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: ipotesi MLS per il croato

Secondo quanto riportato e rivelato dal portale spagnolo ‘As’, su Mandzukic ci sarebbe anche l‘Inter Miami, allenata da David Beckam. La squadra debutterà in MLS il prossimo marzo. Gli statunitensi sarebbero alla ricerca di un attaccante di esperienza, personalità e che abbia voglia di rimettersi in gioco. Il profilo giusto potrebbe essere proprio quello del bianconero

Oltre ai nomi di Rooney e Falcao, si è sarebbe quindi anche quello dell’attaccante ex Bayern Monaco, che ormai è un vero e proprio epurato in casa piemontese. Non solo Manchester United dunque, ma anche gli Stati Uniti si iscrivono alla corsa per arrivare Mandzukic. Insomma, non resta che attendere l’evoluzione di una situazione che sembra comunque vicina alla sua risoluzione. D’altronde gennaio è ormai dietro l’angolo.

