Calciomercato Juventus, Mbappè non rinnova con il Psg

Mbappé continua a essere nel mirino della Juventus. Il francese ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il suo Psg.

Keylor Mbappé è uno dei sogni della Juventus. Il francese potrebbe essere uno dei nomi su cui i bianconeri potrebbero puntare in caso di addio di Cristiano Ronaldo. Il transalpino rappresenterebbe un colpo a effetto, ma gli ostacoli da superare per arrivare alla fumata bianca sembrano essere davvero tantissimi. In primis c’è la concorrenza del Real Madrid, da tempo interessata al calciatore.

Calciomercato Juventus, Mbappé non rinnova con il Psg

Gli spagnoli potrebbero tentare l’assalto decisivo già la prossima estate. Un segnale importante è dato dal fatto che Mbappé, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Ok Diario’, avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto con il Psg.

I parigini avrebbero saputo della scelta del calciatore direttamente dal suo entourage. Insomma, sul classe ’98 potrebbe scatenarsi un’asta di mercato a dir poco milionaria. Non sembra essere questo l’obiettivo della Juventus, che starebbe studiando un piano per portare il francese in quel di Torino, anticipando e battendo sul tempo la concorrenza. Il primo importante tassello è arrivato, ossia il mancato rinnovo. Ma la strada per arrivare a Mbappé appare ancora lunghissima.

