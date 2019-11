Calciomercato Juventus, tutto per Zaniolo!

Il calciomercato Juventus potrebbe portare la società a piombare su Nicolò Zaniolo centrocampista della Roma e della nazionale azzurra.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che i bianconeri siano pronti a presentare un offerta oltre i 40 milioni di euro. In questa stagione il direttore sportivo della squadra bianconera Fabio Paratici lo ha osservato da molto vicino, comprendendo le enorme potenziale di crescita del ragazzo. Questi ha rinnovato il contratto nell’estate del 2024.

Calciomercato Juventus, attenzione alla Roma su Zaniolo

Zaniolo? Attenzione alla Roma sul calciomercato Juventus per il calciatore. Giocatore di grande personalità ha dimostrato di avere il talento per fare il grande salto di qualità nelle stagioni a venire. La doppietta siglata contro l’Armenia, condita da un assist, ha dimostrato che questo calciatore può fare la differenza.

Va ricordato che il calciatore non ha mai nascosto di essere stato un grande tifoso della Juventus. Lo attestano anche i numerosi post che abbiamo visto circolare nuovamente dopo che li aveva postati diversi anni fa. Ora si sente un simbolo della Roma, ma la Juventus farà di tutto per fargli cambiare idea anche per il futuro. Sicuramente sarebbe un colpo molto importante per il centrocampo.

