Calciomercato Juventus, l’ultimatum di Emre Can: “La situazione deve cambiare”

Emre Can è oramai una sorta di separato in casa alla Juventus. Il centrocampista tedesco ha però voluto parlare del suo futuro.

Addio a gennaio. Sembra essere questo il futuro di Emre Can, destinato a lasciare la Juventus nel mercato invernale. D’altronde il centrocampista tedesco è ormai ai margini del progetto tecnico dei bianconeri. L’ex Liverpool ha però parlato delle sue intenzioni dopo il match con la sua Germania di ieri sera.

Leggi anche -> Calciomercato Juventus, che futuro per Emre Can?

Calciomercato Juventus, le parole di Emre Can

Queste le parole di Emre Can, rilasciare ai microfoni dei cronisti presenti: “Il mio futuro? Sono ancora un giocatore della Juventus. Ovviamente non sono soddisfatto della situazione che si è creata, ma continuo a spingere sull’acceleratore e a dare il 100% in allenamento. Sto cercando di cambiare la mia situazione. Ovviamente nessun giocatore è felice quando non gioca. Questo però è quello che mi accade a Torino in questo momento“.

Insomma parole fin troppo chiare quelle del tedesco, che però non esclude del tutto una sua permanenza alla Juventus: “In inverno dovrò pensare a quello che ha più senso ed è più giusto per me. Io mi vedo di sicuro ancora alla Juve, ma la situazione deve cambiare.”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK