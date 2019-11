Cristiano Ronaldo, nozze segrete in Marocco

Nozze segrete in Marocco per Cristiano Ronaldo: questa è l’indiscrezione riguardante il portoghese e la sua compagna Georgina.

Fiori d’arancio per Cristiano Ronaldo. È questa l’indiscrezione rivelata dalla nota rivista di gossip ‘Novella 2000’. Nozze in gran segreto per il portoghese e la sua storica Georgina Rodriguez. I due si sarebbero sposati in Marocco in una cerimonia a dir poco blindata.

Cristiano Ronaldo, matrimonio segreto con Georgina

Le voci e i rumors su un possibile matrimonio giravano da molto tempo, ma questa svolta sarebbe del tutto inaspettata, soprattutto per la grande riservatezza. Alla base di questa decisione improvvisa sembrerebbe esserci la madre di Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro. Gelosissima di suo figlio, la donna avrebbe accolto con gioia contenuta la notizia delle nozze.

Ma ci sarebbe dell’altro. Infatti, sempre secondo quanto rivelato da ‘Novella 2000’, il portoghese avrebbe cambiato qualcosa nel proprio testamento per tutelare maggiormente la moglie. A confermare il tutto ci sarebbero le parole di una persona molto vicino alla coppia che, sempre alla nota rivista di gossip, ha rivelato che “il 29 agosto scorso Cristiano Ronaldo è andato a Madeira dai suoi legali e ha cambiato il testamento per tutelare anche Georgina. Prima di allora tutto il suo patrimonio sarebbe stato gestito da sua madre, mentre quel giorno cambiò alcune disposizioni e inserì Georgina“. Insomma, tutto sembra pensare che la coppia si si detta reciprocamente il fatidico sì.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK