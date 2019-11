In Spagna sicuri: “La Juve vende Ronaldo e prende questi 2 campioni”

In Spagna sono sicuri la Juventus è pronta a vendere Cristiano Ronaldo in vista della prossima estate. A Le Chiringuito Tv abbiamo potuto assistere a quello che potrebbe essere lo scenario della prossima estate: “Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione, se non dovesse vincere la Champions League. La Vecchia Signora vorrebbe prendere Paul Pogba e Kylian Mbappè e per ragioni finanziarie dovrebbero vendere Cristiano”.

