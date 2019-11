Infortunio Rabiot, altro stop per la Juventus

Infortunio Rabiot altro problema per Maurizio Sarri ancora in mezzo al campo. La Juventus perde i pezzi con il centrocampista ex Paris Saint German che oggi si è allenato a parte per un affaticamento muscolare. Al momento sembra assai improbabile vederlo in campo nella sfida contro l’Atalanta sabato prossimo. Attenzione dunque anche a quello che potrà accadere nelle prossime ore quando verranno valutate le condizioni del calciatore.

