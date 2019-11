Infortunio Savic, Juventus Atletico Madrid: il centrale non ci sarà

Infortunio Savic, il centrale salterà la sfida Juventus Atletico Madrid in agenda la prossima settimana. Duro colpo per il Cholo Simeone che perde un pezzo da novanta per la sfida decisiva per il primo posto nel gruppo.

Il centrale ex Fiorentina ha riportato la lesione miotendinea distale di secondo grado al bicipite femorale. Si tratta di un problema piuttosto serio che potrebbe costringerlo a stare fuori fino alla fine di questo 2019.

