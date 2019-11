Mirko Vucinic rischia il carcere, reato per l’ex Juventus

Mirko Vucinic rischia il carcere, anche se probabilmente la situazione si risolverà in altro modo. Secondo quanto riportato dal Fatto il calciatore ha ricevuto una “dichiarazione infedele” con il mancato pagamento delle imposte sui redditi alti dal 2014 al 2017. Si parla di una somma di sei milioni di euro per evasione per il periodo in cui giocava all’Al Jazira Club ad Abu Dhabi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK