Calciomercato Juventus, Fabio Paratici ha in mano quello che, da molti, viene definito il nuovo Di Maria: ecco di chi si tratta, i dettagli dell’operazione.

La Juventus sta per chiudere un colpo davvero importantissimo per il presente ma anche e soprattutto per il futuro. Da molti, infatti, viene definito il nuovo Di Maria per caratteristiche e per talento puro e cristallino: stiamo parlando di Matia Soulé, che già negli scorsi giorni in gran segreto era a Torino: il ragazzo, dopo aver terminato il proprio contratto con il Velez Sarsfield, arriverà a parametro zero. Il giovane trequartista, per adattarsi meglio al calcio italiano, verrà per un po’ aggregato all’Under 17 per poi raggiungere direttamente la Primavera.

Leggi anche: In Spagna sicuri: “La Juve vende Ronaldo e prende questi 2 campioni”

Calciomercato Juventus, arriva Soulé: è il “nuovo Di Maria”

Non si dovrebbe fermare qui, però, il calciomercato Juventus in entrata: i bianconeri, infatti, oltre a Soulé, avrebbero messo gli occhi anche su Dani Olmo, 21enne di proprietà della Dinamo Zagabria che sta attirando l’attenzione di mezza Europa.

Insieme all’ex Velez, infatti, questi due sono considerati dei veri e propri fenomeni, i crack del futuro: tutti li vogliono, dal Milan fino al Manchester United, Manchester City e Barcellona, passando dal Real Madrid e Tottenham. Insomma, se per il nuovo Di Maria sembra ormai tutto fatto, per Dani Olmo la concorrenza sembra essere spietata.

Leggi anche: Marchisio in lacrime: “Ho paura…”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK