Dalla Spagna: “Mbappè alla Juventus, ci siamo!”

Dalla Spagna sembrano essere sicuri sulle possibilità di vedere Kylian Mbappè alla Juventus da giugno. Un colpo che sicuramente renderebbe felice la tifoseria bianconera.

Ok Diario sottolinea come in caso di addio di Cristiano Ronaldo i bianconeri sarebbero pronti a mettere le mani sull’attaccante del Paris Saint German. Potrebbe essere proprio lui a sostituire il lusitano in una politica di ringiovanimento della rosa già studiata da Fabio Paratici e dagli altri dirigenti.

Dalla Spagna: “Mbappè se parte Ronaldo”

L’arrivo di Mbappè alla Juventus sembra però una possibilità solo nel caso di addio di Cristiano Ronaldo. Per prendere l’ex Monaco infatti servirebbe un sacrificio economico non da poco, che non consentirebbe di pagare ancora i 30 milioni annui pattuiti per Cr7.

Molto dunque dipenderà dalla volontà del giocatore più forte della storia del calcio. In teoria Cristiano dovrebbe rimanere a Torino fino alla fine del suo contratto con il sogno non solo di vincere la Champions League ma di portare la squadra bianconera proprio sul tetto del mondo.

