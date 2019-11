Emre Can lascia la Juventus. Calciomercato: c’è anche il Borussia Dortmund

Emre Can lascerà con tutta probabilità la Juventus a gennaio. E tra le possibili destinazioni c’è anche il Borussia Dortmund.

Emre Can è uno di quei giocatori destinati a lasciare la Juventus. Il centrocampista tedesco non sta trovando spazio in questa stagione ed è ormai una sorta di vero e proprio separato in casa. La situazione ha iniziato a complicarsi dopo l’esclusione dalla lista per la Champions League. Ed è per questo che l’addio appare la soluzione più logica e sensata. Resta però da capire la possibile destinazione.

Calciomercato Juventus, anche il Borussia Dortmund su Emre Can

Emre Can è d’altronde un giocatore che sembra fare gola a molti. Paris Saint-Germain e Bayer Monaco appaiono le più interessate, ma nell’ultimo periodo ci sarebbe anche il forte pressing del Borussia Dortmund. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sport Bild’, i gialloneri starebbero pensando proprio all’ex Liverpool.

Il problema per i tedeschi però non sarebbe legato al prezzo del cartellino, ma all’ingaggio. Infatti Emre Can alla Juventus guadagna ben 12 milioni di euro lordi, cifra considerata troppo alta per i parametri del club teutonico. Insomma, un’idea difficile da concretizzarsi. Ma chissà che la situazione non possa cambiare a gennaio.

