Nuova vita per Claudio Marchisio e nuovo lavoro. L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale dopo aver lasciato il calcio diventa giornalista.

Nuova vita e nuova avventura professionale per Claudio Marchisio: l’ex centrocampista della Juventus, che è sempre rimasto nel cuore dei tifosi, diventa giornalista e scriverà per il Corriere di Torino.

Leggi anche: Marchisio in lacrime: “Ho paura…”

Marchisio diventa giornalista, ufficiale: l’ex Juve dove scriverà?

Dopo la sua ultima avventura calcistica allo Zenit San Pietroburgo e l’esperienza da opinionista a Sky, dunque, il Principino inizierà questo nuovo lavoro, sempre nella sua città, il capoluogo piemontese.

Leggi anche: Pjanic e Alex Sandro: il punto sugli infortunati

Dopo la paura derivata dall’importante furto che ha subito mentre si trovava in casa con la sua famiglia, arriva finalmente una gioia per il mediano che tutti i tifosi bianconeri porteranno sempre nel cuore: grandissimo professionista e grande uomo dentro e fuori dal rettangolo di gioco. In bocca al lupo per questa nuova avventura.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK