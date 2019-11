Rinnovo Cuadrado, parla il colombiano: “Grazie Juventus”

Rinnovo Cuadrado: arrivano le prime parole del giocatore colombiano dopo l’ufficialità, giunta in serata, del suo rinnovo con la Juventus.

Dopo tante indiscrezioni e voci, il rinnovo di Cuadrado è finalmente realtà. Il colombiano ha prolungato il suo contratto con la Juventus fino al 2022. Ad annunciarlo è stata la stessa società bianconera con un lungo comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. E immediate sono arrivate anche le prime parole del 31enne sudamericano.

Rinnovo Cuadrado, le prime parole del colombiano dopo la firma

“Ringrazio Dio e sono grato alla Juventus per la fiducia. La storia continua, grazie anche al mio ‘patita’ Alessandro Lucci“, questo il commento di Cuadrado sul suo profilo Instagram. Non sono mancati quindi i ringraziamenti al suo procuratore Alessandro Lucci, fondamentale in questa trattativa e in questo rinnovo, arrivato soprattutto grazie a un inizio stagione di altissimo livello.

Ora però sarà tempo di continuare a far parlare il campo, come sempre giudice inopinabile e supremo. Il colombiano sarà senza alcun dubbio tra i protagonisti del match di sabato pomeriggio contro l’Atalanta, che riaprirà il campionato dopo la sosta per le nazionali. E dovrà dimostrare di aver meritato questo prolungamento.

