Alex Sandro infortunio, Juventus: come sta, gioca con l’Atalanta?

L’infortunio di Alex Sandro è rientrato oppure no in casa Juventus? Le ultime sulle condizioni di salute del talentuoso terzino brasiliano: sabato gioca?

C’è grande attesa attorno alle condizioni di salute di Alex Sandro. Il terzino brasiliano, infatti, è uscito anzitempo durante l’amichevole di lusso con il suo Brasile che, per l’occasione, sfidava l’Argentina. L’ex esterno basso di difesa del Porto, infatti, è uscito anzitempo dalla sfida poco dopo la metà del secondo tempo a causa di un problema all’adduttore di cui non si conosce ancora, al momento, l’entità.

Infortunio Alex Sandro, Juventus: chi gioca al suo posto?

Difficilmente il problema all’adduttore sarà risolvibile entro le prossime 24 ore: per questo motivo ci sarà spazio molto probabilmente per Mattia De Sciglio sulla sinistra in un ruolo che ha già ricoperto.

Più defilato, invece, sembra essere Danilo che, dall’esplosione di Cuadrado, non è più riuscito a trovare spazio.

