Atalanta Juventus, defezione importante dell’ultima ora

Nella sfida Atalanta Juventus non ci sarà un calciatore davvero molto importante, una defezione che potrebbe di fatto condizionare l’andamento della gara. Sky Sport evidenzia come Duvan Zapata non ce la farà e dunque non sarà nella lista della squadra nerazzurra per domani. Gian Piero Gasperini in conferenza stampa aveva lasciato delle speranze, ma decisivi sono stati gli ultimi test che hanno fatto capire come sarebbe stato rischioso portarlo in campo.

