Atalanta Juventus Probabili Formazioni: Ronaldo in dubbio, Dybala gioca?

Le probabili formazioni di Atalanta Juventus, le ultime dal campo: Cristiano Ronaldo è in forte dubbio, ma deciderà Sarri. Gioca Dybala o Bernardeschi?

Allo stadio Atleti Azzurri d’Italia l’Atalanta di Gasperini ospiterà la Juventus in quello che sarà il primo anticipo che aprirà la prossima giornata di Serie A, la prima dopo la sosta per le Nazionali. I bianconeri di Maurizio Sarri dovranno fare i conti con un paio di assenze piuttosto pesanti (oltre ovviamente a quella di Chiellini lungodegente): la prima è quella di Alex Sandro, che è stato preferito non rischiare, mentre la seconda è quella -probabile- di Cristiano Ronaldo: chi gioca al suo posto?

Leggi anche: Rinnovi Juventus, Calciomercato: dopo Cuadrado altri tre prolungano

Atalanta Juventus Probabili Formazioni: Ronaldo non gioca, Dybala sì?

Veniamo alle probabili formazioni di Atalanta Juve, con un 3-4-2-1 in cui Gollini sarà tra i pali, Toloi sul centro-destra, Palomino in mezzo e Djimsiti a completare il reparto. A centrocampo, invece, Hateboer e Gosens saranno le ali, con De Roon e Freuler in mezzo. Sulla trequarti Pasalic e Gomez faranno da spalle a Barrow unica punta.

Leggi anche: Emre Can lascia la Juventus. Calciomercato: c’è anche il Borussia Dortmund

La Vecchia Signora risponde con Szczesny tra i pali, Cuadrado terzino destro, De Sciglio al posto di Alex Sandro e favorito su Danilo dalla parte opposta, con Bonucci e De Ligt in mezzo. A centrocampo Pjanic dovrebbe recuperare e partire dal 1′, con Khedira e Matuidi a completare il reparto. Sulla trequarti dovrebbe giocare Bernardeschi, con Higuain e Dybala -favorito su Ronaldo- in avanti.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Barrow. All. Gasperini

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Dybala. All. Sarri

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK