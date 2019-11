Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: il croato ha già detto no a una destinazione

Il futuro di Mario Mandzukic è uno degli argomenti più caldi del mercato della Juventus. E intanto il croato avrebbe già rifiutato una destinazione.

Dove andrà Mario Mandzukic? Questa è la domanda che si fanno gran parte dei tifosi juventini, ma forse anche gli addetti ai lavori. L’attaccante infatti sarà uno dei protagonisti del mercato di gennaio. Il suo addio alla Juventus appare praticamente scontato, ma quale sarà la sua destinazione?

Calciomercato Juventus, Manduzkic dice no a una destinazione

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, Mandzukic interesserebbe a diversi club, tra cui Manchester United, Borussia Dortmund e gli americani dell’Inter Miami, ma nessuno avrebbe fatto dei veri e propri passi concreti per arrivare alla chiusura della trattativa.

L’obiettivo dell’attaccante sembrerebbe essere quello di restare nel Vecchio Continente. Ed è per questo, sempre stando a quanto raccontato dal noto quotidiano sportivo romano, vorrebbe evitare di prendere in considerazioni offerte provenienti dalla Cina. Insomma, tutto appare in evoluzione. Nel futuro di Mandzukic però, quantomeno fino a ora, non c’è alcuna traccia di certezza. Se non quella di un addio alla Juventus oramai inevitabile e forse anche logico e scontato.

