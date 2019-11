Calciomercato Juventus, è momento di rinnovi: dopo Juan Cuadrado è venuto il momento di prolungare per altri tre giocatori dei bianconeri. Le ultime.

Tempo di rinnovi in casa Juventus che, dopo aver finalmente messo a segno un importante prolungamento per Cuadrado fino al 2022, sembra aver messo a segno altri tre rinnovi in tante altre zone del campo che hanno come obiettivo quello di rafforzare e, se possibile, prolungare il proprio rapporto con calciatori importanti che saranno il presente ed il futuro di questa squadra. Il primo sulla lista dopo il colombiano, come abbiamo già riportato negli scorsi giorni, è Szczesny.

Rinnovi Juventus, Calciomercato: tre rinnovi dopo Cuadrado

Per il portiere polacco si tratta di un prolungamento di 3 anni, dall’attuale scadenza fino al 2021 al 2024, con un aumento piuttosto considerevole dell’ingaggio che passerà da 4 a 7 milioni di euro circa.

Il secondo nome, invece, è quello di Blaise Matuidi che a fine anno si svincolerà e, per questo motivo, la Vecchia Signora vuole correre ai ripari e non perderlo. Non sembra essere particolarmente complicato dal momento che la società di Corso Galileo Ferraris ha intenzione di continuare il rapporto con l’ex Psg, così come lui ha sempre voluto rimanere a Torino nonostante le offerte.

Sullo sfondo, ma questa è soltanto un’ipotesi, ci sarebbe un ulteriore rinnovo di Pinsoglio, il terzo portiere della Vecchia Signora che potrebbe prolungare per un’altra stagione.

