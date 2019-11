Cristiano Ronaldo non è stato convocato per la sfida Atalanta Juventus che si giocherà domani alle ore 15.00 allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia.

Il calciatore rimarrà a casa dopo il doppio impiego in nazionale. Ufficialmente la scelta è arrivata per recuperare dai problemi fisici che lo avevano portato alla doppia sostituzione contro Lokomotiv Mosca e Milan, per molti ci sarebbe però qualcosa di più dietro. Certo tutto verrà risolto molto presto quando vedremo il calciatore tornare o meno tra i convocati per l’Atletico Madrid.

Ronaldo non convocato, lite con Sarri e addio?

Ronaldo non convocato e tornano in auge le continue polemiche delle ultime settimane. La possibile lite con Maurizio Sarri ha messo ko il pubblico e creato delle difficoltà nella presa di posizione della società che potrebbe anche cederlo a giugno. Questo almeno è quello che dicono i media.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione però l’esclusione dalla lista per la sfida contro l’Atalanta sarebbe solo ed esclusivamente dovuta alla condizione fisica precaria. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

