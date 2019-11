Video Atalanta Juventus highlights: i gol e le immagini salienti della partita

Video Juventus Milan highlights: ecco i gol e le immagini salienti della partita che ha aperto la 13esima giornata di Serie A. Clicca qui per vedere la sintesi.

Dopo due settimane di pausa per le Nazionali, Atalanta Juventus ha ridato il via al campionato di Serie A. In quel di Bergamo è andato in scena un match entusiasmante, combattuto, avvincente e ricco di colpi di scena. Insomma, le attese non sono certo state deluse.

Video Atalanta Juventus highlights: le immagini salienti della partita

I bianconeri dovevano e volevano confermarsi in vetta alla classifica, ma quella orobica è sempre stato per i piemontesi una trasferta ostica. Di fronte poi c’era una squadra che, dopo una partenza brillante, ha vissuto un periodo non certo positivo, vista la sconfitta con il Cagliari e il pareggio sul campo di una Sampdoria in difficoltà. Gli uomini di Gasperini avevano quindi l’obiettivo di ritrovare i tre punti di fronte al proprio pubblico. E ottenere una vittoria contro la Juventus ha sempre e comunque il suo prestigio, il suo valore e la sua importanza.

Nel video highlights di Atalanta Juventus si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match molto atteso e che ha offerto molti spunti. D’altronde le due squadre si giocavano tanto in questi 90 minuti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK