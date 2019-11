Infortunio Douglas Costa, il brasiliano si è fermato nuovamente mettendo in grande difficoltà Maurizio Sarri. Quali sono i tempi di recupero.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della stessa Juventus il calciatore è stato sottoposto agli esami strumentali del caso. Questi hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Questo lo porterà a stare fuori almeno per 15 giorni.

Infortunio Douglas Costa, Juventus preoccupata per il nuovo stop

L’infortunio Douglas Costa preoccupa la Juventus e non per i tempi di recupero. Anche in questa stagione il brasiliano ex Shakhtar Donetsk e Bayern Monaco ha dimostrato di avere dei continui problemi fisici in grado di fermare la sua crescita. Una difficoltà che non permette al ragazzo di diventare fondamentale per la squadra.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK