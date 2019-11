Juventus Atletico Madrid, emergenza Sarri sono 6 gli infortunati!

Juventus Atletico Madrid rischia di diventare una partita in emergenza per Maurizio Sarri con sei infortunati da valutare. Non ci sarà Douglas Costa che si è fermato nuovamente per un problema muscolare. Sono da valutare invece Alex Sandro e Adrien Rabiot che oggi si sono allenati a parte. Sono stati sottoposti a terapie Federico Bernardeschi e Matthijs De Ligt usciti acciaccati dalla gara di Bergamo. Invece Cristiano Ronaldo era in gruppo.

