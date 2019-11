Roma Brescia formazioni ufficiali: ecco le scelte di Fonseca e Grosso per il match che si disputerà oggi alle 15 all’Olimpico.

Roma Brescia sarà uno dei tre match in programma alle ore 15 nella domenica della 13esima giornata di Serie A. I giallorossi ospitano la squadra di Grosso in un match tra due squadre in cerca di rivincita e di punti.

Roma Brescia formazioni ufficiali: le scelte di Fonseca e Grosso

Fonseca punta ancora sul 4-2-3-1. Mancini, dopo l’esperimento da centrocampista, tornerà centrale accanto a Smalling. A centrocampo riecco Diawara. Sulla trequarti spazio a Pastore, mentre l’unica punta sarà Dzeko.

Grosso rinuncia a Balotelli e in attacco si affida a Torregrossa e Donnarumma. Romulo agirà da trequartista. In difesa ritorna Chancellor. Il venezuelano farà coppia con Cistana.

Ecco le formazioni ufficiali:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Torregrossa, Donnarumma. All. Grosso.

