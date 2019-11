Ronaldo, Juventus e Manchester United c’è la firma!

Cristiano Ronaldo fa parlare ancora di sè, tra Juventus e Manchester United. Se si parla tanto del suo possibile addio a fine stagione, ci sono anche novità in merito al suo contratto. La Juventus, secondo il The Sun, sarà costretta a pagare un milione di euro molto presto al Manchester come Contributo solidarietà per la crescita del ragazzo quando questi arrivò in Inghilterra.

