Juventus Atletico Madrid, i convocati di Sarri: tre assenze pesanti

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per Juventus Atletico Madrid, match in programma stasera all’Allianz Stadium.

Juventus Atletico Madrid è in programma stasera alle ore 21 all’Allianz Stadium. I bianconeri cercano una vittoria per blindare il primo posto nel girone di Champions League e sperare in un migliore accoppiamento per gli ottavi della massima competizione europea.

Juventus Atletico Madrid, i convocati di Sarri

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro gli uomini di Simeone. Tre assenze importanti tra i bianconeri, ossia gli infortunati Douglas Costa, Rabiot e Alex Sandro, che si vanno ad aggiungere al lungodegente Chiellini. Importante però il rientro di Cristiano Ronaldo.

Ecco l’elenco completo dei convocati per Juventus Atletico Madrid:

Portieri: Buffon, Pinsoglio, Szczesny;

Difensori: Bonucci, Danilo, de Ligt, Demiral, De Sciglio;

Centrocampisti: Bentancur, Khedira, Matuidi, Muratore, Pjanic, Ramsey;

Attaccanti: Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Cuadrado, Dybala, Higuain.

Leggi anche -> Juventus Atletico Madrid, le probabili formazioni

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK