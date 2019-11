Juventus Atletico Madrid streaming, diretta live: come seguire la partita online

Juventus Atletico Madrid streaming diretta live: ecco come seguire il match dell’Allianz Stadium, decisivo per il primo posto nel girone.

Archiviata la vittoria di sabato contro l’Atalanta, la Juventus può riconcentrarsi sulla Champions League. Oggi i bianconeri ospiteranno l’Atletico Madrid di Simeone in un match decisivo per il primo posto nel girone.

Juventus Atletico Madrid streaming live: dove seguire la partita

Juventus Atletico Madrid sarà trasmessa da Sky, più precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. La gara dell’Allianz Stadium inoltre sarà visibile anche in chiaro su Canale 5.

Sarà possibile seguire il match tra bianconeri e spagnoli anche in diretta streaming su pc, tablet o smartphone, tramite l’applicazione Sky Go, scaricabile sia su Ios che su Android, e su Mediaset Play. Insomma, le possibilità per godersi Juventus Atletico Madrid di certo non mancano. Non resta che mettersi comodi e godersi lo spettacolo, che sembrerebbe essere assicurato e garantito.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK