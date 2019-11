Kulusevski alla Juventus, Calciomercato: ecco il piano dei bianconeri

Kulusevski è uno di nomi più caldi per il calciomercato. La Juventus ha un piano per portarsi a casa il giocatore in forza al Parma.

Dejan Kulusevski è una delle sorprese di questo campionato di Serie A. Lo svedese in forza al Parma, ma di proprietà dell’Atalanta, sta stupendo tutti per qualità e continuità. Su di lui potrebbe scatenarsi una vera e propria bagarre di mercato. Tra le società più interessate ci sarebbero Juventus e Inter.

Kulusevski alla Juventus, Calciomercato: il piano dei bianconeri

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i bianconeri starebbe elaborando un piano e una strategia per battere la concorrenza. L’idea infatti sarebbe quella di anticipare i tempi e di chiudere ogni discorso già nella sessione invernale, che si svolgerà a gennaio. Il pericolo arriverebbe soprattutto dalla Premier League ed è per questo che i piemontesi vorrebbero giocare d’anticipo.

Forza fisica, senso del gol, verticalizzazione e accelerazione: queste le principale caratteristiche di Kulusevski. Il classe 2000 si sta rivelando un autentico jolly dal punto di vista offensivo. A colpire è anche la sua duttilità. Lo svedese di origini macedoni infatti può essere utilizzato come mezzala, come trequartista incursore e come ala in un tridente d’attacco. Insomma, un autentico gioiello. La Juventus vuole puntarci, guardando in ottica futura. Gennaio potrebbe già essere decisivo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK