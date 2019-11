Cristiano Ronaldo in campo è parso nervoso durante Juventus Atletico Madrid: il gesto del portoghese in campo ne è la prova, Sarri furioso con lui.

Cristiano Ronaldo nei primi minuti di Juventus Atletico Madrid è parso molto nervoso in campo ed il gesto che ha compiuto ne è la prova. Durante un lancio lungo a tagliare il campo nei suoi confronti, infatti, il portoghese si è allungato il pallone e, dopo averlo fatto, ha calciato la bandierina del calcio d’angolo rischiando anche di farsi molto male.

Ronaldo nervoso, Juventus Atletico Madrid: il gesto in campo

Per un attimo sembrava ci fosse un piccolo infortunio per lui ma per fortuna tutto è terminato in un nulla di fatto: allarme rientrato per CR7, ma quanta paura. Maurizio Sarri dalla panchina già tremava e siamo sicuri si sarà infuriato con lui per questo gesto non necessario.

