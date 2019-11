Rumor di calciomercato Juventus in arrivo dalla Spagna: il Real Madrid avrebbe offerto 120 milioni di euro per De Ligt, i bianconeri cosa risponderanno?

La super prestazione di ieri sera contro l’Atletico Madrid sembra aver definitivamente consacrato De Ligt come il vero e proprio punto di riferimento, insieme a Bonucci, della difesa della Juventus. Il centrale classe 1999, infatti, è stato il migliore in campo insieme a Paulo Dybala ed è notizia di oggi, una vera e propria bomba di calciomercato, una bomba in arrivo dalla Spagna: il Real Madrid avrebbe offerto 120 milioni di euro per portare tra le fila dei Blancos di Zidane il ragazzo ex Ajax.

De Ligt al Real Madrid, Calciomercato Juventus: Paratici lo blinda

Il ragazzo, però, come ha già detto più volte Fabio Paratici, è considerato assolutamente incedibile dalla società di Corso Galileo Ferraris che, neanche 6 mesi fa, ha sborsato per il suo cartellino circa 70 milioni di euro.

Insomma, il ragazzo insieme a Demiral e -forse- Rugani sarà il futuro della Vecchia Signora. Per questo motivo De Ligt al Real Madrid è un affare di calciomercato Juventus che non si farà, almeno nel medio-breve termine.

Certo, la rapidissima plusvalenza farebbe gola a molti, ma privare Maurizio Sarri di un talento cristallino come il suo senza avere una valida alternativa sarebbe deleterio.

