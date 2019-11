Federico Chiesa alla Juventus, affare di calciomercato possibile con la Fiorentina? Il ds Pradé fa chiarezza sulla situazione dell’esterno.

A margine del rinnovo del giovane Luca Ranieri con la Fiorentina, il ds Pradé ha avuto modo di parlare anche del presente e del futuro di Federico Chiesa con la maglia dei gigliati. L’estate scorsa, infatti, il ragazzo è rimasto forzatamente tra le fila dei gigliati per volontà del neo presidente Rocco Commisso e, per questo motivo, adesso, dopo un avvio difficile in quest’annata, c’era curiosità riguardo ad un possibile rinnovo o cessione, magari già a gennaio.

Chiesa alla Juventus, Calciomercato: Pradé fa chiarezza

Il Direttore Sportivo ha confermato che c’è stato nei giorni scorsi un primo incontro tra le parti interlocutorio: ecco cosa si sono detti, la Juventus è alla finestra.

Il dirigente ha dichiarato che sicuramente il ragazzo non si muoverà a gennaio e che soprattutto la cosa importante è che il giovane classe 1997 riesca a recuperare al più presto dal fastidio all’adduttore che lo sta tenendo fermo al momento.

Riguardo al mercato, il ragazzo non ha espresso né la volontà di rimanere né quella di essere ceduto, ma alla Fiorentina si trova molto bene e questo è un fatto da tenere assolutamente in considerazione. In inverno, però, rimarrà, mentre a giugno verranno fatte delle valutazioni con un punto fermo: Chiesa avrà ancora due anni di contratto.

