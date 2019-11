Emre Can è infuriato e torna a parlare del suo futuro svelando cosa pensa con i tifosi che lo vorrebbero vedere maggiormente impiegato in mezzo al campo.

Delusione. Può essere descritto soltanto così lo stato d’animo di Emre Can. D’altronde il centrocampista tedesco sta vivendo una situazione difficile e che potrebbe portarlo a lasciare la Juventus già nel mese di gennaio. Con Sarri non è scoccata la scintilla e lo spazio concessogli è davvero poco. L’ex Liverpool deve però ancora conoscere il suo futuro.

Calciomercato Juventus, le parole di Emre Can

Emre Can ha voluto parlare del suo destino in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sport Bild’. Queste le sue parole: “Un ritorno in Bundesliga? Penso che non si possa mai dire mai. Ammetto di non essere contento della mia situazione a Torino e alla Juventus. Senza alcun dubbio deve cambiare qualcosa in qualche modo. Se non dovesse accadere con i bianconeri bisognerebbe trovare un’altra soluzione”.

Secondo quanto riferito dal noto portale tedesco, il centrocampista sarebbe nel mirino del Borussia Dortmund. I gialloneri starebbero pensando a presentare un’offerta da 30 milioni di euro sia per l’ex Liverpool che per Mario Mandzukic, l’altro separato in casa dei piemontesi. Non resta che attendere gennaio per vedere cosa succederà. Emre Can ha detto la sua.

