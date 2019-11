Umtiti alla Juventus, Calciomercato: smentite dalla Spagna

Umtiti è un nome sul taccuino della Juventus. E, secondo quanto filtra e arriva dalla Spagna, l’affare sarebbe più che fattibile.

A.A.A. cercasi un difensore. In casa Juventus, visto il lungo infortunio di Chiellini e la possibile partenza di Rugani e Demiral, potrebbe esserci l’esigenza di tornare sul mercato per acquistare un centrale. Tanti i nomi sul taccuino dei bianconeri. Tra questi sembra però non esserci più quello di Samuel Umtiti.

Leggi anche -> Calciomercato Juventus, si pensa a Umtiti?

Umiti alla Juventus, Calciomercato: conferme dalla Spagna

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il difensore francese potrebbe lasciare il Barcellona, dove sta trovando pochissimo spazio, già nel mese di gennaio. I bianconeri però non sarebbero sulle sue tracce del classe ’93 a avrebbero cambiato obiettivo.

Due i club che avrebbero messo gli occhi su Umtiti: il Lione e l’Arsenal. I francesi e gli inglesi sarebbero quindi pronti a darsi battaglia fino all’ultimo per aggiudicarsi il 26enne transalpino. Una battaglia a cui, secondo quanto rivelato dai media spagnoli, non dovrebbe partecipare la Juventus. I piemontesi forse potrebbero aver già sondato altre piste. Le vie del mercato d’altronde sono infinite e non resta che attendere l’evoluzione di certe situazioni.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK