Video Liverpool Napoli highlights: i gol e le immagini salienti della partita

Video Liverpool Napoli highlights: ecco i gol e le immagini salienti della partita dell’Anfield tra gli inglesi e i partenopei. Clicca qui per vedere la sintesi.

Liverpool Napoli è stato un match avvincente, emozionante, combattuto e ricco di colpi di scena. All’Anfield Road le due squadre si sono affrontate a viso aperto e senza alcuna esclusione di colpi. Lo spettacolo c’è stato senza alcun dubbio.

Video Liverpool Napoli highlights: le immagini salienti della partita

Gli azzurri erano alla ricerca di un risultato importante e di prestigio sia per blindare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League che per provare a uscire dal tunnel di un periodo buio e difficile. Di fronte però c’era un avversario di livello, detentore del trofeo. Gli uomini di Klopp d’altronde volevano vendicare il risultato dello stadio San Paolo, dove i Reds sono stati sconfitti con un netto e perentorio 2-0. Insomma, i presupposti per vedere una bella partita c’erano fin dal calcio d’inizio.

Nel video highlights di Liverpool Napoli si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che ha detto molto sul valore e sul momento che stanno vivendo le due squadre. Ancelotti però può tirare un piccolo sospiro di sollievo. Gli azzurri hanno dato degli importanti segnali di vita. E in un palcoscenico del genere non è certo roba da tutti.

