Retroscena di calciomercato Juve e Milan in estate: Marco Giampaolo in estate chiese due giocatori ai bianconeri che però rifiutarono. Il retroscena.

E’ un vero e proprio retroscena di calciomercato Juve che ha quasi dell’incredibile: in estate, infatti, Marco Giampaolo, che ai tempi era ancora l’allenatore del Milan prima di essere esonerato e far subentrare alla guida del club rossonero Stefano Pioli, aveva chiesto ai bianconeri due giocatori, oltre a Fabio Quagliarella della Sampdoria che disse “no”. Il primo nome dei bianconeri era Paulo Dybala, il secondo è Demiral.

Calciomercato Juve, Giampaolo chiese Dybala e Demiral per il Milan

La Juventus ha tuttavia rifiutato la cessione di Paulo Dybala come sappiamo, così come per Demiral anche se, a gennaio, potrebbe aprirsi uno spiraglio importante per il difensore centrale classe 1998.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane, se con Stefano Pioli la situazione volgerà in modo diverso. Per Marco Giampaolo è arrivato un grande rifiuto.

