Calciomercato Juventus, Dybala tra rinnovo e tentazione spagnola

Paulo Dybala si è ripreso la Juventus. Ma per l’argentino tornano forti le tentazioni spagnole e ora per lui c’è un bivio: rinnovo o addio?

Gol, grandi giocate e tanto altro. Paulo Dybala si è ripreso definitivamente la Juventus e la rete contro l’Atletico Madrid ne è l’ennesima dimostrazione. E pensare che l’estate scorsa l’argentino sembrava a un passo dall’addio. Ora la situazione è radicalmente cambiata. L’ex Palermo però si ritrova a un bivio, vista la scadenza del contratto nel giugno del 2022.

Calciomercato Juventus, tentazione Liga per Dybala

Le trattative per il rinnovo potrebbe entrare nel vivo a breve. Ma, secondo quanto raccontato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, Dybala sarebbe fortemente tentato dalle sirene della Liga. Barcellona e Real Madrid avrebbero messo di nuovo gli occhi sulla Joya. Le due big spagnole sarebbero pronte a fare di tutto pur di portarselo a casa.

Ed è qui che entrerebbero gioco sia le intenzioni della Juventus che quelle del calciatore. I bianconeri vorrebbero provare a blindarlo, viste le sue ultime prestazioni. C’è però da fare i conti con la volontà dell’argentino, fortemente affascinato dall’idea di giocare in dei club così blasonati. Insomma, tutto è ancora decidere. La strada appare lunga e tortuosa. In fondo per Dybala ora conta più il presente. Per pensare al futuro c’è ancora tempo.

