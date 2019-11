Calciomercato Juventus, il nome nuovo arriva dalla Turchia

La Juventus sarebbe alla ricerca di un estremo difensore. Il nome nuovo per i bianconeri potrebbe arrivare direttamente dalla Turchia.

Il mercato sta per riaprire. Il conto alla rovescia ormai sta per finire, visto che gennaio è davvero dietro l’angolo. La Juventus sarebbe alla ricerca di qualche rinforzo per colmare alcune piccole lacune presenti in rosa. Molto però sarebbe però legato anche alla risoluzione di alcune situazioni. I bianconeri infatti, soprattutto la prossima estate, potrebbero cercare un nuovo portiere.

Calciomercato Juventus, un portiere in arrivo dalla Turchia?

Il tutto è legato al futuro degli estremi difensori in rosa. Szczesny dovrebbe rinnovare il suo contratto a cifre importanti e dovrebbe essere confermato titolare. I dubbi sono legati al futuro di Buffon. Il buon Gigi potrebbe decidere di appendere gli scarpini al chiodo. E a quel punto, visto il probabile addio di Perin, la Juventus potrebbe tornare sul mercato.

Il nome più caldo potrebbe essere quello di Donnarumma, ma un’alternativa potrebbe arrivare dalla Turchia. Infatti, secondo quanto riportato dal noto portale ‘Aksam.com’, i piemontesi sarebbero interessati al giovane portiere della Nazionale Ugurcan Cakir. Il valore di mercato del classe ’96 si aggirerebbe intorno ai 20 milioni, ma sul giocatore ci sarebbero anche Lipsia e Liverpool. Insomma, un nome nuovo finito nel mirino della Juventus.

