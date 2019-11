Matuidi al Psg, Calciomercato Juventus: ritorno di fiamma, i dettagli

Ritorno di fiamma per Blaise Matuidi al Psg: la Juventus trema ma nella prossima sessione di calciomercato il centrocampista è considerato incedibile.

Sembra esserci stato nelle scorse ore un vero e proprio ritorno di fiamma per Matuidi al Psg: le ultimissime news di calciomercato Juventus sembrano dare conferma di questo fatto dal momento che il ragazzo, che sta facendo davvero bene alla corte di Maurizio Sarri dopo un’estate particolarmente complicata in cui è stato più volte vicino alla cessione all’estero, è stato avvicinato da uomini-mercato della sua ex squadra.

Leggi anche: Juventus Sassuolo, Sarri cambia in difesa: turn over in vista

Matuidi al Psg, Calciomercato Juventus: offerta per gennaio

Stando alle ultimissime news di calciomercato Juventus per Blaise Matuidi al Paris Saint-Germain sembrerebbe che un tentativo verrà fatto a gennaio ma molto probabilmente, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultim’ora al momento davvero improbabili, il ragazzo rimarrà a Torino per almeno altri 6 mesi ma non solo.

Leggi anche: Fabrizio Biasin attacca la Juve su Dybala e Higuain: “E’ paradossale”

La sensazione, infatti, è che il ragazzo prolungherà il suo contratto in scadenza almeno per un’altra stagione. Del resto il suo contributo è fondamentale.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK