Demiral al Milan, le ultimissime news di oggi sulla trattativa che porterebbe il difensore ai rossoneri, calciomercato Juventus si: l’offerta ufficiale.

Dopo il grave infortunio di Duarte, che ne avrà almeno per 4 mesi, il Milan è alla ricerca di un difensore centrale in grado di sopperire alla sua assenza. Maldini e Boban, quindi, stanno cercando di trovare una soluzione low-cost ma di qualità per rinforzare la rosa dei rossoneri ed i nomi arrivano direttamente dalla Juventus. Il primo è quello di Demiral ed il secondo è quello di Rugani, accomunati da un fatto: entrambi non trovano spazio nelle rotazioni di Maurizio Sarri, che continua a preferire Bonucci e De Ligt.

Demiral al Milan, Calciomercato Juventus: Rugani l’alternativa

La prima ipotesi è quella di un prestito con diritto di riscatto per Demiral che nonostante sia stato acquistato per fare il quarto difensore centrale sembra essere finito, in realtà, in fondo alle gerarchie del tecnico toscano della Juventus: nella prossima sessione di calciomercato sarà addio? Staremo a vedere.

La formula dovrebbe essere, se la trattativa con il Milan andasse in porto, quella del prestito oneroso con diritto di riscatto o obbligo. Per Rugani, invece, la faccenda è leggermente più spinosa: partirà soltanto a titolo definito, ma molto più probabilmente in estate.

