Durante l’ultimo allenamento arriva una buona per Maurizio Sarri in vista di Juventus Sassuolo: l’allenatore recupera un titolare, partirà dall’inizio?

Dall’ultimo allenamento svolto quest’oggi alla Continassa arrivano ottime notizie per Maurizio Sarri: l’allenatore della Juventus, infatti, ha recuperato Alex Sandro che molto probabilmente verrà convocato per la sfida di domenica contro il Sassuolo in programma alle ore 12:30.

Juventus Sassuolo, Sarri recupera Alex Sandro: le ultime

Il terzino brasiliano, assente da ormai parecchie gare per un problema fisico patito in Nazionale durante l’amichevole di lusso tra il suo Brasile e l’Argentina, è assente ma per fortuna sia Danilo sia De Sciglio sono riusciti a non far sentire troppo la sua mancanza.

Tra gli altri invece, nuovamente allenamento e seduta personalizzata per Rabiot che, probabilmente, non verrà convocato: rientrerà salvo clamorosi imprevisti tra circa una settimana.

